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Belediye Başkanı Köseler ve 25 Kişiye Suç Örgütü Davası

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'inde aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında iddianame kabul edildi. 13'ü tutuklu 26 kişi, 2 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 17:32, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 18:00
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Belediye Başkanı Köseler ve 25 Kişiye Suç Örgütü Davası

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, hakimlikçe kabul edildi. Tensip zaptında Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık yer alıyor. Sanık Veli Gümüş ve Metin Ülgey hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme' ve 'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında ise 'İhaleye fesat karıştırmak' suçunun sanıkların üzerlerine atılı suçların niteliği, mevcut delil durumu ve iddianamede belirtilen ceza miktarlarını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdiği kaydedildi.

TUTUKLUK HALLERİNE DEVAM

Tensip zaptında, sanıklar Mustafa Karadağ, Hakan Unutur, Havva Dindar, Mahmut Adalı, Onur Demirci, Serdar Karahan ve Tamer Çapraz'ın 'İhaleye fesat karıştırmak' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Sanıklar Uğur İnci ve Yusuf Karaaslan hakkında ise 'İhaleye fesat karıştırmak' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Adli kontrol tedbiriyle serbest olan sanık Adem Sarı, Ahmet Furkan Özten, Besi Kaya, Gökcan Kaya, Gülten Tozanlı, Hasan Uysal, Mehmet Yılancı, Mir Fatih Cizmeci, Orkun Kalonya, Özlem Hızal ve Volkan Unut hakkındaki adli kontrol şartlarının devamına karar verildiği yer aldı. Sanık Nuray Unutur hakkında daha önce çıkarılan yakalama emrinin kaldırılmasına, ancak müdafi huzurunda yeniden savunmasının alınabilmesi amacıyla yeni bir yakalama emri çıkarılmasına hükmedildi. Soruşturma aşamasında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan sanık Gökcan Kaya ve Özlem Hızal hakkındaki yakalama kararının da kaldırılmasına karar verildi.

İLK DURUŞMA 2 EYLÜL'DE

Hazırlanan iddianame Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 13'ü tutuklu 26 Sanık ilk kez 2 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

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