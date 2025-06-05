Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya

Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimlerin ardından gıda ürünlerinde uygunsuz içerik kullanan firmaları kamuoyuna açıkladı. Özellikle lahmacunda tek tırnaklı eti ve sucukta sakatat ile deri dokusu tespit edilmesi, gıda güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

Bakanlığın yayımladığı ifşa listesinde; peynir, yağ, bal, sucuk ve baharat ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler bulunduğu belirtildi. Bu denetimler sonucunda uygunsuz ürün kullanan markalara idari yaptırımlar uygulanırken, listenin Bakanlığın resmi internet sitesinde erişime açıldığı bildirildi.

Denetim Sonuçları ve Tespit Edilen Uygunsuzluklar

Baharat ürünlerinde yasaklı boya maddeleri

yasaklı boya maddeleri Sucukta sakatat ve deri dokusu

sakatat ve deri dokusu Lahmacun ve dana kıymada tek tırnaklı hayvan eti

tek tırnaklı hayvan eti Bazı bal ve yağ ürünlerinde taklit ve glikoz kullanımı

Yeni Markalar Listeye Eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen bu denetimlerin sonucunda tespit edilen firmaları kamuoyuna duyurdu. Uygunsuz ürün kullanan markalara idari yaptırımlar uygulanırken, listenin Bakanlığın resmi internet sitesinde erişime açıldığı bildirildi.



