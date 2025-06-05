Marmaray'daki olayda babayı darbeden şüpheliye tahliye

Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
MSÜ'de 7 Dilde Askeri Eğitim! Geleceğin Subayları Hazır
MSÜ'de 7 Dilde Askeri Eğitim! Geleceğin Subayları Hazır
CHP Kurultayı'na ilişkin dava ACM'ye gönderildi
CHP Kurultayı'na ilişkin dava ACM'ye gönderildi
İkinci El Otomobilde Satışlar Mayıs'ta Rekor Kırdı!
İkinci El Otomobilde Satışlar Mayıs'ta Rekor Kırdı!
Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor
Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor
Bakım Merkezlerinde 37 Bin 580 Engelliye Ücretsiz Hizmet
Bakım Merkezlerinde 37 Bin 580 Engelliye Ücretsiz Hizmet
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyelerden Manevi Tazminat
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyelerden Manevi Tazminat
Adalet Bakanlığı'ndan e-Tebligat ile Büyük Kağıt Tasarrufu
Adalet Bakanlığı'ndan e-Tebligat ile Büyük Kağıt Tasarrufu
Altun'dan Özel'e... Tarih boyunca millete savaş açan bir partinin genel başkanısın
Altun'dan Özel'e... Tarih boyunca millete savaş açan bir partinin genel başkanısın
Özgür Özel'e Ankara'da da Soruşturma Başlatıldı
Özgür Özel'e Ankara'da da Soruşturma Başlatıldı
Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı
Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz
Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza
MEB'den Mülakat Mağdurlarına Yeniden Sözlü Sınav Fırsatı
MEB'den Mülakat Mağdurlarına Yeniden Sözlü Sınav Fırsatı
Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
İçişleri Bakanı'ndan Bayramda Trafik Uyarısı: Kurallara Uyun
İçişleri Bakanı'ndan Bayramda Trafik Uyarısı: Kurallara Uyun
Otoyol Geçiş Ücretlerine Otomatik Zam Uygulaması Başladı
Otoyol Geçiş Ücretlerine Otomatik Zam Uygulaması Başladı
İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı
Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı
Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturma
Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturma
YKS başvuruları neden düştü?
YKS başvuruları neden düştü?
TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti
TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti
Ak Partili Çelik'ten SDG ile görüşme iddialarına açıklama
Ak Partili Çelik'ten SDG ile görüşme iddialarına açıklama
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
TCMB: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
TCMB: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Marmaray'daki olayda babayı darbeden şüpheliye tahliye

İstanbul Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldırarak burnunu kırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 18:17, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 18:21
Yazdır
Marmaray'daki olayda babayı darbeden şüpheliye tahliye

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaray'da 31 Mayıs'ta iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E'nin (46), yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verilen şüpheli E.D'nin avukatı, müvekkilinin tutukluğuna itirazda bulundu.

İtirazı kabul eden Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli E.D'nin dün tahliyesine karar verdi.

- Ne olmuştu?

Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E, yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramıştı.

D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alınmıştı.

Yumruk atan E.D. tutuklanırken, İ.A. serbest bırakılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber