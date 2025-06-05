26 ilin geçiş noktasında bayram öncesi yoğun denetim

Türkiye genelinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yola çıkan tatilciler, Kırşehir güzergahında trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Ankara-Kırşehir ve Kayseri-Kırşehir karayollarında zaman zaman trafik akışı yavaşladı. Emniyet ve jandarma ekipleri, kazaların önüne geçmek amacıyla kontrollerini sıklaştırdı.

Denetimlerin bayram boyunca aralıksız sürecek, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yolun Sonu Bayram Olsun' kampanyası kapsamında güven ve huzur için ekipler sahada olacak.