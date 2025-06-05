Yusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Tekin, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her ortamda Erzurumluların parti için yerinin ayrı olduğunu dile getirdiğini belirtti.

Erzurum'da Eğitim Yatırımları

5 milyara yakın okul yatırımı Erzurum'da devam ediyor. İnşallah bu yatırımlar tamamlandığında Erzurum'da okul ihtiyacı sıfırlanmış olacak. Erzurum'a hayırlı uğurlu olsun.

Parti Çalışmaları ve Yasakların Kaldırılması

Partisinin çalışmalarına değinen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi 'ni kurarken mücadele edeceğimiz alanlardan biri yasaklardı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yasaklarla mücadele ettik.

'ni kurarken mücadele edeceğimiz alanlardan biri yasaklardı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yasaklarla mücadele ettik. Bugün Türkiye'de başörtüsü yasağından kimse artık bahsedemez. Cumhuriyet Halk Partililer karşı çıkıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar ama "bizim iktidarımızda başörtüsü problemi olmayacak" demiyorlar, sadece laf kalabalığı yapıyorlar.

Bugün Türkiye'de bu yasakların en önemlisi, başörtüsüyle ilgili yasaklar çok şükür ortadan kalkmış durumda.

Kardeşlik İklimi ve OHAL'in Kaldırılması

Herkesin dinini, inancını özgürce yaşayabildiği bir ülke oluşturduk. Bir konuda eksikliğimiz vardı, bunun mücadelesini Cumhurbaşkanımız başbakan olduğu tarihten itibaren verdi, bugünlerde de semerelerini alacağız inşallah. 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidara geldi, hemen sonrasında hükümet kuruldu. Sonra 30 Kasım 2002'de AK Parti'nin ilk icraatlarından biri OHAL uygulamasını kaldırmak oldu. Cumhurbaşkanımız "Biz Türkiye'de kardeşlik iklimini oluşturacağız, bütün yasakları kaldıracağız" dedi.

Kürtçe Konuşmanın Serbest Bırakılması

"Bu ülkede Kürtçe konuşmak bir suç kabul ediliyordu"Tekin, şu açıklamalarda bulundu:

30 Kasım 2002'de başlatılan kardeşlik iklimi , müesses nizamın bütün engelleme çabalarına rağmen devam etti.

, müesses nizamın bütün engelleme çabalarına rağmen devam etti. AK Parti iktidarından önce Ahmet Kaya , Kürtçe ifadeleri bulunduğu için sanat camiası tarafından linç edilmişti.

, Kürtçe ifadeleri bulunduğu için sanat camiası tarafından linç edilmişti. Bu ülkede Kürtçe konuşmak bir suç kabul ediliyordu ancak şimdi Kültür Bakanlığımız Kürtçe tiyatro oyunu yapıyor, Kürtçe eserleri basıyor, okullarımızda Kürtçe seçmeli derslerimiz, Kürtçe öğreten kurslarımız, Kürtçe yayın yapan televizyonumuz var.

Terörsüz Türkiye Süreci ve Bayram Mesajı

Bu mücadele sonucunda geçtiğimiz günlerde "Terörsüz Türkiye" diye bir süreç başladı. Cumhurbaşkanımıza bu süreci başlattığı için ve yasaklarla ilgili kardeşlik iklimini tesis edecek bu mücadelesi için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bayram bizim için Türkiye'nin kardeşlik iklimi için apayrı bir bayram.

Bayramlaşma ve Tebrikler

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

AK Parti milletvekilleri Selami Altınok , Abdurrahim Fırat , Mehmet Emin Öz , Fatma Öncü

, , , AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu

Vatandaşların bayramını tebrik etti. Tekin, konuşmaların ardından hemşehrileriyle bayramlaştı.



