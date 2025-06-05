Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: 2'si çocuk 3 ölü
Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: 2'si çocuk 3 ölü
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Yusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!
Yusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!
Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
MSÜ'de 7 Dilde Askeri Eğitim! Geleceğin Subayları Hazır
MSÜ'de 7 Dilde Askeri Eğitim! Geleceğin Subayları Hazır
CHP Kurultayı'na ilişkin dava ACM'ye gönderildi
CHP Kurultayı'na ilişkin dava ACM'ye gönderildi
İkinci El Otomobilde Satışlar Mayıs'ta Rekor Kırdı!
İkinci El Otomobilde Satışlar Mayıs'ta Rekor Kırdı!
Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor
Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyelerden Manevi Tazminat
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyelerden Manevi Tazminat
Adalet Bakanlığı'ndan e-Tebligat ile Büyük Kağıt Tasarrufu
Adalet Bakanlığı'ndan e-Tebligat ile Büyük Kağıt Tasarrufu
Altun'dan Özel'e... Tarih boyunca millete savaş açan bir partinin genel başkanısın
Altun'dan Özel'e... Tarih boyunca millete savaş açan bir partinin genel başkanısın
Özgür Özel'e Ankara'da da Soruşturma Başlatıldı
Özgür Özel'e Ankara'da da Soruşturma Başlatıldı
Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı
Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz
Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza
MEB'den Mülakat Mağdurlarına Yeniden Sözlü Sınav Fırsatı
MEB'den Mülakat Mağdurlarına Yeniden Sözlü Sınav Fırsatı
Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
İçişleri Bakanı'ndan Bayramda Trafik Uyarısı: Kurallara Uyun
İçişleri Bakanı'ndan Bayramda Trafik Uyarısı: Kurallara Uyun
Otoyol Geçiş Ücretlerine Otomatik Zam Uygulaması Başladı
Otoyol Geçiş Ücretlerine Otomatik Zam Uygulaması Başladı
İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı
Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı
Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturma
Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturma
YKS başvuruları neden düştü?
YKS başvuruları neden düştü?
TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti
TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti
Ak Partili Çelik'ten SDG ile görüşme iddialarına açıklama
Ak Partili Çelik'ten SDG ile görüşme iddialarına açıklama
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Herkesin dinini, inancını özgürce yaşayabildiği bir ülke oluşturduk." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 19:28, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 19:30
Yazdır
Yusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Tekin, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her ortamda Erzurumluların parti için yerinin ayrı olduğunu dile getirdiğini belirtti.

Erzurum'da Eğitim Yatırımları

5 milyara yakın okul yatırımı Erzurum'da devam ediyor. İnşallah bu yatırımlar tamamlandığında Erzurum'da okul ihtiyacı sıfırlanmış olacak. Erzurum'a hayırlı uğurlu olsun.

Parti Çalışmaları ve Yasakların Kaldırılması

Partisinin çalışmalarına değinen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

  • 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarken mücadele edeceğimiz alanlardan biri yasaklardı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yasaklarla mücadele ettik.
  • Bugün Türkiye'de başörtüsü yasağından kimse artık bahsedemez. Cumhuriyet Halk Partililer karşı çıkıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar ama "bizim iktidarımızda başörtüsü problemi olmayacak" demiyorlar, sadece laf kalabalığı yapıyorlar.
  • Bugün Türkiye'de bu yasakların en önemlisi, başörtüsüyle ilgili yasaklar çok şükür ortadan kalkmış durumda.

Kardeşlik İklimi ve OHAL'in Kaldırılması

Herkesin dinini, inancını özgürce yaşayabildiği bir ülke oluşturduk. Bir konuda eksikliğimiz vardı, bunun mücadelesini Cumhurbaşkanımız başbakan olduğu tarihten itibaren verdi, bugünlerde de semerelerini alacağız inşallah. 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidara geldi, hemen sonrasında hükümet kuruldu. Sonra 30 Kasım 2002'de AK Parti'nin ilk icraatlarından biri OHAL uygulamasını kaldırmak oldu. Cumhurbaşkanımız "Biz Türkiye'de kardeşlik iklimini oluşturacağız, bütün yasakları kaldıracağız" dedi.

Kürtçe Konuşmanın Serbest Bırakılması

"Bu ülkede Kürtçe konuşmak bir suç kabul ediliyordu"Tekin, şu açıklamalarda bulundu:

  • 30 Kasım 2002'de başlatılan kardeşlik iklimi, müesses nizamın bütün engelleme çabalarına rağmen devam etti.
  • AK Parti iktidarından önce Ahmet Kaya, Kürtçe ifadeleri bulunduğu için sanat camiası tarafından linç edilmişti.
  • Bu ülkede Kürtçe konuşmak bir suç kabul ediliyordu ancak şimdi Kültür Bakanlığımız Kürtçe tiyatro oyunu yapıyor, Kürtçe eserleri basıyor, okullarımızda Kürtçe seçmeli derslerimiz, Kürtçe öğreten kurslarımız, Kürtçe yayın yapan televizyonumuz var.

Terörsüz Türkiye Süreci ve Bayram Mesajı

Bu mücadele sonucunda geçtiğimiz günlerde "Terörsüz Türkiye" diye bir süreç başladı. Cumhurbaşkanımıza bu süreci başlattığı için ve yasaklarla ilgili kardeşlik iklimini tesis edecek bu mücadelesi için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bayram bizim için Türkiye'nin kardeşlik iklimi için apayrı bir bayram.

Bayramlaşma ve Tebrikler

  • Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
  • AK Parti milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü
  • AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu

Vatandaşların bayramını tebrik etti. Tekin, konuşmaların ardından hemşehrileriyle bayramlaştı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber