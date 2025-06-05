Bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seleme Caddesi üzerinde seyir halinde olan Aziz A. (32) idaresindeki 44 AGJ 096 plakalı otomobil, Aydoğan mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken hastaneye kaldırılan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.