Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi hastanelere kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 20:05, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 20:38
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan sitedeki 13 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumanın oluştuğu binadan vatandaşlar tahliye edildi. Bazı vatandaşların sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı.
İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.