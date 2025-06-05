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Süper Lig'in Seyirci Şampiyonu Belli Oldu!

Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu Galatasaray, tribünlerde de liderliği kimseye bırakmadı. 42 bin 532 taraftar ortalamasıyla rekor kırıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise sıralamada geride kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 20:12, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 20:13
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Süper Lig'in Seyirci Şampiyonu Belli Oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu tamamlanırken, seyirci ortalamaları da açıklandı. Şampiyon Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda 42 bin 532 seyirci ortalamasıyla bu alanda da zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları, Fenerbahçe ve Beşiktaş takip etti.

Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu Galatasaray'ın iç saha maçlarına en çok seyirci geldi. Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor dördüncü, Samsunspor ise beşinci oldu.

Süper Lig'de Seyirci Ortalamalarında İlk 5

  • Galatasaray: 42 bin 532
  • Fenerbahçe: 32 bin 530
  • Beşiktaş: 27 bin 972
  • Trabzonspor: 18 bin 380
  • Samsunspor: 15 bin 903


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