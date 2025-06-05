Süper Lig'in Seyirci Şampiyonu Belli Oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu tamamlanırken, seyirci ortalamaları da açıklandı. Şampiyon Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda 42 bin 532 seyirci ortalamasıyla bu alanda da zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları, Fenerbahçe ve Beşiktaş takip etti.

Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu Galatasaray'ın iç saha maçlarına en çok seyirci geldi. Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor dördüncü, Samsunspor ise beşinci oldu.

Süper Lig'de Seyirci Ortalamalarında İlk 5

Galatasaray: 42 bin 532

42 bin 532 Fenerbahçe: 32 bin 530

32 bin 530 Beşiktaş: 27 bin 972

27 bin 972 Trabzonspor: 18 bin 380

18 bin 380 Samsunspor: 15 bin 903



