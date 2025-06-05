Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya 'çocuklar gibi kavga ediyorlar' benzetmesi

Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: 2'si çocuk 3 ölü
Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: 2'si çocuk 3 ölü
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Yusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!
Yusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!
Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
Bakanlıktan Yeni İfşa: Lahmacunda Tek Tırnaklı Et, Baharatta Boya
MSÜ'de 7 Dilde Askeri Eğitim! Geleceğin Subayları Hazır
MSÜ'de 7 Dilde Askeri Eğitim! Geleceğin Subayları Hazır
CHP Kurultayı'na ilişkin dava ACM'ye gönderildi
CHP Kurultayı'na ilişkin dava ACM'ye gönderildi
İkinci El Otomobilde Satışlar Mayıs'ta Rekor Kırdı!
İkinci El Otomobilde Satışlar Mayıs'ta Rekor Kırdı!
Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor
Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor
Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyelerden Manevi Tazminat
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyelerden Manevi Tazminat
Adalet Bakanlığı'ndan e-Tebligat ile Büyük Kağıt Tasarrufu
Adalet Bakanlığı'ndan e-Tebligat ile Büyük Kağıt Tasarrufu
Altun'dan Özel'e... Tarih boyunca millete savaş açan bir partinin genel başkanısın
Altun'dan Özel'e... Tarih boyunca millete savaş açan bir partinin genel başkanısın
Özgür Özel'e Ankara'da da Soruşturma Başlatıldı
Özgür Özel'e Ankara'da da Soruşturma Başlatıldı
Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı
Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz
Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan ilk 5 ayda 1,23 milyar TL ceza
MEB'den Mülakat Mağdurlarına Yeniden Sözlü Sınav Fırsatı
MEB'den Mülakat Mağdurlarına Yeniden Sözlü Sınav Fırsatı
Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
İçişleri Bakanı'ndan Bayramda Trafik Uyarısı: Kurallara Uyun
İçişleri Bakanı'ndan Bayramda Trafik Uyarısı: Kurallara Uyun
Otoyol Geçiş Ücretlerine Otomatik Zam Uygulaması Başladı
Otoyol Geçiş Ücretlerine Otomatik Zam Uygulaması Başladı
İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri
Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı
Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı
Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturma
Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturma
YKS başvuruları neden düştü?
YKS başvuruları neden düştü?
TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti
TUS'ta en başarılı doktorlar, dermatolojiyi tercih etti
Ak Partili Çelik'ten SDG ile görüşme iddialarına açıklama
Ak Partili Çelik'ten SDG ile görüşme iddialarına açıklama
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya 'çocuklar gibi kavga ediyorlar' benzetmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı "çocukların kavga etmesine" benzettiğini ifade ederek, ateşkes için anlaşmaya varılamaması durumunda iki ülkeye de ağır yaptırımlar getireceklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 21:03, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 21:02
Yazdır
Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya 'çocuklar gibi kavga ediyorlar' benzetmesi

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Oval Ofis'te ağırlarken, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın sona ermesi gerektiği hususunda Almanya ile aynı noktada olduklarını ve bu konuyu Merz ile görüşmesinde geniş şekilde ele alacaklarını söyleyen Trump, hem Moskova hem de Kiev yönetimine ayrı ayrı "uyarılarda" bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunan Trump, "Putin bana, 'Ukrayna'ya saldırmaktan başka seçeneğimiz yok' dedi. Ben de ona, 'Bunu yapma, bunu yapmamalısın, buna bir son vermelisin' dedim." şeklinde konuştu.

ABD'nin Rusya'ya ne zaman ve hangi koşullarda yeni yaptırımlar getireceğinin sorulması üzerine Trump, "Eğer Rusya'nın durmayacağını görürsek, o noktada çok sert yaptırımlar olur. Rusya çizginin dışına çıkarsa ne kadar sert olabileceğime şaşırırsınız." diye konuştu.

İki ülke arasında ateşkes anlaşması olmaması durumunda hem Rusya hem de Ukrayna'ya yaptırım sinyali veren ABD Başkanı, "Dürüst olmak gerekirse, bu her iki ülke için de geçerli olacak. Bilirsiniz, tango iki kişiyle yapılır. Biz bu konuda sert olacağız, ister Rusya ister başka bir ülke olsun, çok sert olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı "çocukların kavga etmesine" benzeten Trump, şöyle konuştu:

"Dün Putin'e şu benzetmeyi yaptım. Dedim ki, belki de savaşmaya ve çok acı çekmeye devam etmeniz gerekecek çünkü iki taraf da siz onları ayırmadan önce acı çekiyor. Bu oldukça bilinen bir benzetmedir. İki çocuk var, bir parkta kavga ediyorlar. Bazen onları bir süre kavga etmelerine izin verirsiniz. Sporda görürsünüz bunu, hakemler birkaç saniye onları bırakır. Onları ayırmadan önce bir süre kavga etmelerine izin verirsiniz."

Sözlerinin devamında iki ülke arasındaki bu savaşın bir noktada durması gerektiğine vurgu yapan Trump, "Hindistan ile Pakistan arasındaki savaşı durdurabildim ve bundan dolayı gurur duyuyorum; keşke bu savaşı da aynı şekilde durdurabilsem." değerlendirmesini yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber