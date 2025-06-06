Kurbanlık Dana Kamyonetten Atladı, Ayağı Kırıldı
Şile Otoyolu Ümraniye Çekmeköy istikametinde bir kamyonetin kasasındaki kurbanlık dana ipini koparıp yola atladı ve ayağı kırıldı. Polis ekipleri olay yerine gelerek yolu daralttı. Yaralı dana sahipleri tarafından başka bir araca yüklenirken, olay nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 07:32, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 07:33
İstanbul Ümraniye'de otoyolda seyir halindeki bir kamyonetin kasasında bulunan kurbanlık dana, ipini kopararak yola atladı. Bu sırada dananın ayağı kırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yolu daralttı ve trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Ayağı kırılan dana, sahipleri tarafından başka bir kapalı kasa kamyonete yüklenerek olay yerinden götürüldü. Olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Olayın Detayları
- Şile Otoyolu Ümraniye Çekmeköy istikametinde seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan dana, ipini koparıp yola atladı.
- İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu daralttı ve güvenlik önlemleri aldı.
- Ayağı kırılan dana, sahipleri tarafından başka bir kapalı kasa kamyonete yüklenerek götürüldü.
- Olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Önemli Noktalar
- Kurbanlık hayvanların taşınması sırasında güvenlik önlemlerinin artırılması gerekmektedir.
- Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, sürücülere kısa süreli aksaklıklar yaşattı.