Kurbanlık Dana Kamyonetten Atladı, Ayağı Kırıldı

İstanbul Ümraniye'de otoyolda seyir halindeki bir kamyonetin kasasında bulunan kurbanlık dana, ipini kopararak yola atladı. Bu sırada dananın ayağı kırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yolu daralttı ve trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Ayağı kırılan dana, sahipleri tarafından başka bir kapalı kasa kamyonete yüklenerek olay yerinden götürüldü. Olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Olayın Detayları

Şile Otoyolu Ümraniye Çekmeköy istikametinde seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan dana, ipini koparıp yola atladı.

seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan dana, ipini koparıp yola atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu daralttı ve güvenlik önlemleri aldı.

Ayağı kırılan dana, sahipleri tarafından başka bir kapalı kasa kamyonete yüklenerek götürüldü.

Olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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