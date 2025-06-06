Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 26 yaralı

Adana-Konya yolu Ereğli ilçesi sınırlarında yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Kaza ihbarının alınmasının ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya Valisinin Açıklaması

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili olarak Konya Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. 06.06.2025 günü saat 05.00 sıralarında, Adana-Konya yolu Ereğli ilçesi sınırlarında yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre 26 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Kaza ihbarının alınmasının ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımız hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.