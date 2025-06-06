RTÜK'ten Medyaya Kadına Şiddet ve Reyting Uyarısı

Gündüz kuşağı programlarında şiddetin sıradanlaştırıldığı ve kadın mağduriyetinin reyting uğruna istismar edildiği özellikle vurgulanmaktadır. Bu tür yayınların, toplumsal sorumluluk bilinciyle ele alınması gerektiği belirtilirken, medya kuruluşlarının kadına yönelik şiddeti ekranlarda normalleştirmemesi konusunda uyarıldığı ifade edilmektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), televizyon ve dijital platformlara toplumsal sorumluluk çağrısı yaparak, özellikle gündüz kuşağı programlarında kadınların yaşadığı mağduriyetlerin reyting uğruna istismar edilmemesi gerektiğini vurgulamıştır.

Ticari Kaygı Kamu Yararının Önüne Geçiyor

Reyting ve ticari kaygıların çoğu zaman kamu yararının önüne geçtiği, özellikle gündüz kuşağı programlarında şiddetin sıradanlaştırıldığı ve kadın mağduriyetinin reyting uğruna istismar edildiği belirtilmiştir. Kadına yönelik şiddetin sabah programlarından akşam dizilerine kadar gün boyunca ekrana taşınmasının, "kırık cam teorisi" etkisi oluşturarak şiddetin toplumda yeniden üretimine zemin hazırladığı ifade edilmiştir. Bu tür yapımların çözüm üretmek yerine kışkırtıcı bir dille sunulduğu ve kamu kurumlarına olan güveni sarstığı da raporda yer almaktadır.

Kadın Bedeni Reyting Uğruna Metalaşıyor

Raporda, kadın bedeninin ve mağduriyetinin medya tarafından reyting uğruna metalaştırıldığına dikkat çekilmiştir. "Gerçekleri gösteriyoruz" iddiasıyla sunulan yapımların, kadına yönelik şiddeti normalleştirdiği ve toplumda kanıksanmasına neden olduğu kaydedilmiştir. Medyanın, Türk toplumunun tarihsel ve kültürel değerlerinden uzaklaştığı, Anadolu kadınının üretici ve dönüştürücü kimliğine yeteri kadar yer vermediği de vurgulanmıştır.