200 yıllık gelenek bu bayramda da bozulmadı!

Bayramlaşma merasimi bitince de, mahalle sakinleri hep birlikte mezarlığa giderek ecdatlarına dua etti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'nde 200 yıllık gelenek bu yıl da bozulmadı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net