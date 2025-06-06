İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Bayramda Trafik Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı nedeniyle sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde önemli uyarılarda bulundu. Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uymanın ve yollarda dikkatli olmanın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, özellikle yorgun şekilde yola çıkılmaması ve sık sık mola verilmesi gerektiğini belirtti. "Trafik kuralları yaşatır. Bir kural, bir ömür" sloganının unutulmamasını isteyen Yerlikaya, bayram süresince ve dönüşlerinde de bu kurallara riayet edilmesinin altını çizdi.

Kurban Bayramı Mesajı ve Trafik Uyarıları

Bakan Yerlikaya, bayram namazını memleketi Konya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki Şehitler Camisi'nde kıldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, tüm vatandaşların mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, barış, huzur ve sağlık dileklerinde bulundu. Ayrıca Gazze ve Filistin başta olmak üzere gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin de bayramlarını kutladı ve onların yaşadığı sıkıntıların sona ermesi için dua ettiklerini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Personeline ve Vatandaşlara Mesaj

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan 675 bin personelin, özellikle polis, jandarma ve sahil güvenlik mensuplarının bayramını kutladı.

bünyesinde görev yapan personelin, özellikle polis, jandarma ve sahil güvenlik mensuplarının bayramını kutladı. Şehitleri ve gazileri rahmetle andı; hayatta olan gazilere sağlık ve afiyet diledi.

Bayram için yollara çıkan tüm vatandaşlara kazasız, belasız yolculuklar temenni etti.

Trafik Güvenliği İçin Önemli Hatırlatmalar