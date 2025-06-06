Tartışmalı Akademik İlan İptal Edildi!

13 Mayıs 2025 tarihli ve "Yapay Zeka Temelli Bölümlerde Üniversiteler İlanlara Dikkat Etmeli" başlıklı yazımızda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen yapay zeka temelli öğretim görevlisi kadrosunun özel şartında hiçbir ilgisi bulunmayan "İlköğretim Matematik Eğitimi" alanına yer verildiğini ve ciddi yazılım alt yapısı gerektiren bu türden programlara "İlköğretim Matematik Eğitimi" alanından başvuru kabul edilmesi hususunun eşyanın tabiatına aykırı olduğunu ifade etmiştik.

Haberin devamında, söz konusu ilanın kişiye özel bir durumdan öte programın amaç ve gerekliliklerine aykırı bir öğretim görevlisi istihdamına kapı araladığından dolayı henüz daha başvuru süresi sona ermeden özel şartta düzeltme yoluna gidilmesinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkesine göre isabetli olacağını dile getirmiştik.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ne yazık ki başvuru süresi içerisinde hatalı durumu düzeltme yoluyla doğru yöne evirmek yerine ön değerlendirme sonuçlarını ilan ettikten sonra ilgili kadroyu doğrudan İPTAL etti!

Umuyoruz, ilgili üniversite öğretim görevlisi kadrosunu program gereklerine uygun olarak yeniden ilan eder.