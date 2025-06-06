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Bahçeli: Yeni Anayasa İhtiyacı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP lideri Bahçeli, yeni anayasa ihtiyacını ve terörsüz Türkiye hedefini vurguladı. Siyasi partilere birlik çağrısı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 10:04, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 10:05
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Bahçeli: Yeni Anayasa İhtiyacı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Darbeler Anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabul edilmelidir" dedi. Bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret eden Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, tüm gazetecilerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bahçeli'den Bayram Mesajı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu

Bugün sevinçli bir iklimde mübarek Kurban Bayramı'nın idrak edildiğini belirten Bahçeli, "Sevinçli bir iklimden kastım, Terörsüz Türkiye hedefine yürüyüşün bu bayramla daha da güçlenerek devam etmesi halidir." ifadelerini kullandı. Bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla başlayan süreçte, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına işaret eden Bahçeli, bunun önemli bir adım olduğunu ve Türkiye'nin teröre son vermesinin bir başlangıcı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Huzura ve İstikrara İhtiyacı

Bahçeli, Türkiye'nin insan hakları, demokratikleşme, kalıcı ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşme açısından "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine dikkat çekti. Bu nedenle bugünkü bayramın geçmiş dönemlerde yaşanan acılı ve Türkiye'yi karanlığa sürükleyen dönemlerin çok ötesinde önemli bir bayram olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bayramın manasına uygun hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Siyasi Partilere Çağrı ve Yeni Anayasa Çalışmaları

Tüm siyasi partiler ve yöneticilerinin topluma moral veren ifadeler kullanmasının önemine değinen Bahçeli, toplumsal gerginliğe, çatışmaya ve sokağa davete gerek duyulmaması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine seslenen Bahçeli, Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye etti ve Türkiye'nin huzura, barışa ve istikrara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yeni Anayasa ve Meclis Çalışmaları

  • Bayram sonrasında hazırlanacak anayasal çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemli bir görev üstlenmesi gerektiği vurgulandı.
  • Darbeler anayasasının yok edilmesi ve milli iradeye dayalı yeni bir anayasa ihtiyacının kabul edilmesi gerektiği belirtildi.
  • Siyasi Partiler Kanunu ve seçim sisteminin gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi.
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha verimli çalışabilmesi için iç tüzüğün güncellenmesi gerektiği dile getirildi.
  • Bütün siyasi partilerin Türkiye için var olduğu ve Türkiye Partisi olmak mecburiyetinde olduğu vurgulandı.

Açıklamasının ardından Bahçeli, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.


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