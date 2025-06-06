Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilatına Bayram Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatları ile video konferans yoluyla bayramlaşma programında önemli mesajlar verdi. Konuşmasına teşkilatın bayramını kutlayarak başlayan Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Bayramın, başta gönül ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlık için mübarek olmasını diledi.

Bayram Mesajları ve Kutlamalar

Erdoğan, şehitlerin, gazilerin ve çocukların bayramını da ayrıca kutladı. Şehitlerimizi rahmetle andığını, gazilere uzun ömürler dilediğini belirtti. Bayramların, özellikle çocuklar için anlam taşıdığını vurgulayan Erdoğan, ülkemizdeki ve ümmetin çocuklarının bayramını tebrik etti. Ayrıca, emekliliğini yaşayan büyüklerimizin de bayramını yürekten kutladı.

Gazze ve Filistin'e Destek Mesajı

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Erdoğan, İsrail'in saldırıları nedeniyle bayramın buruk geçtiğini ifade etti. Gazzeli mazlumların acısını derinden hissettiklerini belirterek, Filistinli kardeşlerini selamladı ve şehitleri rahmetle andı. Teşkilat üyelerinden, bayram boyunca yetim, öksüz, mazlum ve mağdur çocukları unutmamalarını istedi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Sorumluluğu

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak büyük bir sorumluluk bilincinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, muhalefetin yaşadığı sorunlara değindi. Son dönemde ana muhalefet cephesinde yaşanan tartışmaların, AK Parti'nin görevlerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi. Muhalefetin yönetim beceriksizliğine dikkat çekerek, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin vizyonsuzluktan kurtulmasının en samimi arzuları olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Önemi ve Türkiye'nin Geleceği

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin her bakımdan güvencesi olduğunu belirten Erdoğan, eğitimden adalete, dış politikadan demokrasiye kadar birçok alanda ülkeyi hak ettiği seviyelere ulaştıracak irade ve tecrübenin ittifakta bulunduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna savaşı ve terörle mücadelede elde edilen başarıların bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Ekonomide de enflasyon, istihdam ve ihracat tarafında olumlu gelişmeler yaşandığını aktardı.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu ve Kapanış

Türkiye Yüzyılı'nı barışın yüzyılı yapana kadar çalışacaklarını belirten Erdoğan, 86 milyonun tamamını kucaklayacaklarını söyledi. Gerilimden ve kutuplaşmadan uzak duracaklarını vurguladı. Kestiğiniz kurbanların kabul olmasını dileyen Erdoğan, hac farizasını yerine getirenlerin ibadetlerinin kabulünü temenni etti. Güvenlik güçlerine ve kamu personeline teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Kurban Bayramı kutlaması ve birlik mesajı

kutlaması ve birlik mesajı Şehitler, gaziler ve çocuklara özel selam

Gazze'ye destek ve Filistinli kardeşlere selam

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın sorumluluğu

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceğindeki rolü

Türkiye Yüzyılı hedefi ve toplumsal birlik vurgusu



