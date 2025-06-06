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Tır şoförleri bir bayramı daha ailelerinden uzakta kutladı

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için sıra bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta kutladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 11:27, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 11:28
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Tır şoförleri bir bayramı daha ailelerinden uzakta kutladı

Sınırdan geçiş işlemleri için bekleyen tır şoförleri, ailelerinden uzakta bayram kutlamanın burukluğunu yaşadı.

Tır şoförleri, bayram namazının ardından parklardaki meslektaşlarıyla bayramlaştı. Aileleri ve yakınlarını telefonla arayan şoförler, yakınlarının bayramlarını kutladı.

"Son 4-5 bayramdır evden ayrıyım"

Almanya'ya giden Muhterem Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada bayramı ailesinden ayrı geçirmenin hüznünü yaşadığını söyledi.

Tır şoförlerinin bayramlarının yollarda geçtiğini belirten Kaya, "Son 4-5 bayramdır evden ayrıydım. Evde ailemle olmak varken gurbette olmanın burukluğunu yaşadım. Özlem ve hasret yaşıyoruz. Bu sene de Kurban Bayramı'nı evden ayrı geçirdik, kurban kesme sevinci yaşayamadık. Burada meslektaşlarımızla birbirimize destek oluyoruz" dedi.

Mustafa Türkoğlu ise meslek gereği pek çok bayramı evden uzakta geçirdiğini dile getirdi.

Hüzünlü olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Bayramın ilk saatlerinde Kapıkule'de çıkış sırası bekliyoruz. Ailemiz kurban kesiyor, onlar o manevi tadı yaşarken biz ailemizden ayrı kalıyoruz" diye konuştu.

İngiltere'ye giden Cevdet Kasap da uzun zamandır ailesiyle bayram kutlayamadığını kaydetti.

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