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Turistler ve yerli tatilciler Antalya sahillerine akın etti

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da sahiller tatilcilerle doldu. Yerli ve yabancı turistler sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı ve Lara plajlarında deniz keyfi yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 13:35, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 13:31
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Turistler ve yerli tatilciler Antalya sahillerine akın etti

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da sahillerde yoğunluk yaşandı. Tatili değerlendirmek isteyen yerli turistlerin yanı sıra yurt dışından gelen ziyaretçiler de sabah saatlerinden itibaren plajlara akın etti.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, özellikle Konyaaltı ve Lara plajlarında serinlemeyi tercih etti. Sahile gelenlerden bazıları denize girerek serinlerken, bazıları güneşlenmeyi ya da gölgede dinlenmeyi seçti.

Yoğunluk nedeniyle sahil şeridinde yer bulmakta zaman zaman güçlük yaşanırken, esnaf da bayram hareketliliğinden memnun kaldı.

Antalya'da bayram boyunca sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Tatilcilerin sahillere olan ilgisinin ilerleyen günlerde daha da artacağı öngörülüyor.

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