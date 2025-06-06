Evinde fenalaşan imam hastanede yaşamını yitirdi

Oba Mahallesi'nde Bucakoluk Cami imamı Hasan Kollu (58) kurbanını kestikten sonra evinde rahatsızlandı. Ailesinin yardım istemesi üzerine sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kollu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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