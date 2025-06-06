Evinde fenalaşan imam hastanede yaşamını yitirdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan imam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 16:24, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 16:25
Oba Mahallesi'nde Bucakoluk Cami imamı Hasan Kollu (58) kurbanını kestikten sonra evinde rahatsızlandı. Ailesinin yardım istemesi üzerine sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kollu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kollu'nun cenazesi otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.