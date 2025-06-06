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AFAD Başkanı Pehlivan'dan Trabzon'daki şiddetli yağışa dair açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan salı günü Trabzon'da meydana gelen şiddetli yağışlar sonrasında Ortahisar ilçesinde yaşanan sel ve su baskınları ile ilgili olarak toplamda 111'i iş yeri olmak üzere 9 hanenin etkilendiğini ve 7 ev ile 2 ahırın tahliyesine karar verildiğini belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 18:06, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 18:08
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AFAD Başkanı Pehlivan'dan Trabzon'daki şiddetli yağışa dair açıklama

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, salı günü Trabzon'da yaşanan sel ve su baskınları ile ilgili bölgede incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a geldi. Meydana gelen sel sonrası, Akçaabat ilçesinde evine dönmeyen Hüseyin Aydın'ı arama çalışmalarının yapıldığı Sera Gölü'ndeki koordinasyon merkezinde de incelemelerde bulunan Pehlivan, bölgedeki arama çalışmaları ile ilgili de son bilgileri aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pehlivan, "Malumunuz 3 Haziran günü Trabzon ilimizde, özellikle Ortahisar ve Akçaabat ilçelerimizde yoğun yağışa bağlı olarak sel, taşkın ve heyelan olayları meydana geldi. Tabi bu olaylar meydana geldiği ilk andan itibaren sayın Valimizin başkanlığında ilimizde afet müdahale planları çerçevesi ile ilgili bütün kurum ve kuruluşlar görevlerini yapmaya başladılar. AFAD'ımızın koordinasyonunda belediye ekipleri, Emniyet, Jandarma, UMKE ekipleri, Karayolları ve DSİ ekipleri vazifelerini yerine getirdiler" dedi.

"Toplamda 111'i iş yeri olmak üzere 9 hane etkilendi"

Toplamda 111'i iş yeri olmak üzere 9 hanenin etkilendiğini belirten Pehlivan, "Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yürütüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından da 7 evin ve 2 de ahırın tahliyesinin uygun olacağına karar verildi" diye konuştu.

"Yaklaşık 300 personel, 70 araç, 15 dron ve 10 bot görev yapıyor"

Yaşanan yoğun yağış sonrası kendisine ulaşılamayan Hüseyin Aydın ile ilgili olarak da konuşan Pehlivan, "Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Akçaabat ilçemizde tabi yağmurun yoğunlaştığı anda tamamen iyi niyetle suyun akışına müdahale edebilir miyim düşüncesiyle Hüseyin Aydın isimli amcamızın maalesef suya kapıldığını düşünüyoruz. Ailesi ile de gerekli görüşmeleri yaptık. İlgili ekiplerimiz gerekli çalışmaları başlattılar, yürütüyorlar. Bugün bayramın birinci günü. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hala kendisine inşallah canlı bir şekilde ulaşmaya yönelik umudumuzu sürdürüyoruz. Bununla ilgili de gene AFAD'ımızın koordinasyonunda ilgili ekipler sahada. Şu an itibariyle yaklaşık 300 personel, 70 araç, 15 dron ve 10 da bot görev yapıyor. Dronlarımızı da etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yapay zeka ve diğer teknolojileri de bu vesileyle kullanmaya gayret ediyoruz. Malumunuz burada görev yapan kurumlar 365 gün esaslı çalışan birimlerimiz, kurumlarımız. Bugün de bayramın birinci günü itibariyle de bu çalışmalarını yürütüyorlar. İnşallah Hüseyin Aydın amcamıza en kısa zamanda ulaşırız" dedi.

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