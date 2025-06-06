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Kız öğrenciyi imdat çekiciyle yaralayan servis sahibi gözaltında

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tartıştığı kız öğrenciyi imdat çekiciyle yaralayan okul servisi sahibi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 19:20, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 19:22
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Kız öğrenciyi imdat çekiciyle yaralayan servis sahibi gözaltında

Kırsal Çeribaşı Mahallesi'nde, taşımalı eğitimle Bigadiç'teki bir lisede eğitim gören A.K. (17) ile servis minibüsü sahibi H.Y. (75), 3 Haziran'da ilçeden mahalleye dönüş yolunda tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtaki imdat çekicini eline alan H.Y, öğrencinin kafasına vurdu.

Araçtakilerin araya girmesi sonucu kavga sona erdi. Yaralanan öğrencinin babası R.K, H.Y'den şikayetçi oldu.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine ekipler, H.Y'yi gözaltına aldı.

- Servisin sözleşmesinin feshine yönelik süreç başlatıldı

Konuya ilişkin Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden de yazılı açıklama yapıldı.

Servisin sözleşmesinin feshine yönelik sürecin başlatıldığının belirtildiği açıklamada, konunun incelenmesiyle ilgili Balıkesir Valiliğince müfettiş görevlendirildiği ifade edildi.

Yaralanan öğrenci A.K. de video çekerek yaptığı açıklamada, eve dönmek için servise bindiğini ve ayağını koltuğa doğru uzattığını anlattı.

Servis şoförünün kendisine ayağını oradan çekmesini söylediğini belirten A.K, "Ben de neden ayağımı çekeceğim diye sorduğumda bana hakaret edip bacaklarıma vurmaya başladı. Ben de 'bacaklarıma vurma, bir daha vurursan elimdeki su şişesini kafana vururum' dedim. Öyle deyince su şişesini elimden aldı ve bana tükürdü, sonra ben de ona tükürdüm. Saçımı açarak eşarbımı çekti ve daha sonra imdat çekiciyle yüzüme birkaç kez vurdu. Burnumu ve ağzımı kanattı. Ondan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Bu arada şüphelinin öğrenciyi darbedip kafasına imdat çekiciyle vurduğu anlar diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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