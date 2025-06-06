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Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 İsrail askeri öldü

Gazze Şeridi'nin güneyinde girdikleri binaya yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 4 İsrail askeri öldü, 5'i ise yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 20:10, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 20:10
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Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 İsrail askeri öldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin girdiği binaya yerleştirilen paylayıcının infilak etmesi sonucunda binanın çöktüğü bildirildi.

Ölen 4 İsrail askerinden 2'sinin 33 yaşındaki Chen Gross ve 19 yaşındaki Yoav Raver olduğu, diğer 2'sinin isminin açıklanmasına ise aileleri tarafından izin verilmediği belirtildi.

Yaralanan 5 askerden birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, olayın Han Yunus kentinin kuzeyinde sabah saat 06:00 civarında meydana geldiğini aktardı.

İsrail askerlerinin söz konusu binaya girdiği sırada patlayıcının infilak ettiği ve askerlerin çöken binanın enkazı altında kaldığı, 4 askerin olay yerinde öldüğü belirtildi.

Yaralanan askerlerin ise bölgeden helikopterle tahliye edilerek tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği, ölen askerlerin cesetlerinin enkazdan çıkarılmasının ise saatler süren çalışmalar neticesinde gerçekleştirilebildiği kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta Gazze Şeridi'nde 8 İsrail askeri ölürken, bugün yaşanan olayla birlikte İsrail'in kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 424'e yükseldi. Gazze'de ayrıca 2 İsrail polisi ve 3 Savunma Bakanlığı görevlisi de ölmüştü.

İsrail ordusunun paylaştığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen ve "ismi açıklanmasına izin verilen" askerlerin sayısı 864'e yükseldi.

- Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 402 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 677'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 530'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

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