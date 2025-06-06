Önce yumruk attı sonra kalp masajı yaptı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bağdat Caddesi'nde araçlarıyla seyir halinde olan E.Ö. (31) ile E.T. (48) arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı.

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