Fuat Oktay'dan Kurban Bayramı Mesajı!

1'inci Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, bayram namazını Sincan Barbaros camiinde kıldı.

Namaz sonrasında cemaatle tek tek bayramlaşan Oktay'a vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.

Cami içerisinde toplu olarak gerçekleştirilen bayramlaşma esnasında çok samimi ve sıcak görüntüler oluştu. Yediden yetmişe herkes bayramlaşma sırasına girerek birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.

Bilhassa çocuklarla yakından ilgilenip bayram hediyelerini veren Oktay, cami dışında kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen gençlerle de selfie çektirip sohbet etti.

Namaz sonrasında sosyal medya hesabında camideki bazı kareleri de paylaştığı mesajında;

"Bayram sabahının bereketiyle saf tuttuk, dualarımızı semaya gönderdik. Namazın ardından gönül gönüle bayramlaştığımız yavrularımızın tebessümü, kardeşlerimizin samimiyeti yüreğimizi ısıttı. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın; milletçe nice bayramlara sağlık, huzur ve muhabbetle erişmeyi nasip etsin." dedi.