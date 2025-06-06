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Kardeşini öldürdü, diğer kardeşi ve kendi oğlunu yaraladı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir kardeşini öldürürken diğer kardeşi ve kendi oğlunu yaraladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 21:54, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 22:12
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Kardeşini öldürdü, diğer kardeşi ve kendi oğlunu yaraladı

Olay, Yıldızeli ilçesine bağlı Seren köyünde meydana geldi. İddiaya göre, C.A. ve kardeşi Orhan A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Eski muhtar olan C.A., yanındaki silah ile kardeşi Orhan A'ya ateş açtı. Orhan A. olay yerinde hayatını kaybederken C.A., diğer kardeşi A.A. ve kendi oğlu E.A.'yı yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cinayet şüphelisi C.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köy çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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