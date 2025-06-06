Kahramanmaraş'ın göl manzaralı köy evleri tamamlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta 110 köy konutunun inşasının tamamlandığını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2025 22:27, Son Güncelleme : 06 Haziran 2025 22:30
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kızılseki Mahallesi'nde 110 köy konutunun inşasını tamamladı. Bakan Murat Kurum, Sır Barajı manzarasına karşı yapılan evlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Depremzede Adem Akpınar'ın "Devletim çifte bayram yaşattı" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Milletimiz yuvalarına kavuştu ya bizim bayramımız da bayram oldu. Yıl sonuna inşallah tüm kardeşlerimiz evlerinde olacak" dedi.