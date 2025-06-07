Sivas'ta Kene Vakası: Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi
Sivas'ta kene ısırığı sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte kentte 2025 yılı içinde KKKA kaynaklı can kaybı altıya yükseldi. Uzmanlar, kenelerin uygun yöntemlerle çıkarılması gerektiğini vurguluyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 09:48, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 10:10
Sivas'ta, vücuduna yapışan keneleri uygun olmayan yöntemlerle çıkardığı belirtilen bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zara ilçesine bağlı Şerefiye beldesi Gölbaşı köyünde ikamet eden Yavuz Vural, yaklaşık 10 gün önce vücuduna yapışan 3 keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Vural, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada KKKA tanısı konulan Vural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sivas'ta KKKA Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı
2025 yılı içinde Sivas'ta KKKA virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya ulaştı.
Kenelerle Temasta Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Kene vücuda yapıştığında uygun yöntemlerle çıkarılmalıdır.
- Kendi imkanlarıyla kene çıkarmak ciddi sağlık risklerine yol açabilir.
- Belirtiler görüldüğünde en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.