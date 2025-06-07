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MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi

MHP ve DEM Parti, Kurban Bayramı'nda bir araya gelerek terörsüz Türkiye sürecini gündeme aldı. Barış ve huzur mesajları öne çıktı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 10:00, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 10:23
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MHP ve DEM Parti Kurban Bayramı'nda Barış Mesajı Verdi

MHP ve DEM Parti heyetleri, Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya geldi. Bayramlaşmanın gündeminde "Terörsüz Türkiye" süreci birinci sıradaydı. Ankara'da siyasi partilerin resmi Kurban Bayramı programları bugün gerçekleştiriliyor. Kurban Bayramı'nda en yoğun mesaiyi Gelecek Partisi yapacak. Gelecek Partisi 18, Saadet Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 15 ve İYİ Parti 14 siyasi parti ile bayramlaşacak.

CHP Bayramlaşma Programında Yok

CHP, parti kararı doğrultusunda Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da resmi bayramlaşma programı yapmadı. CHP, diğer partileri ağırlamayacak ve ziyaret etmeyecek.

MHP ve DEM Parti Bayramlaştı

MHP'nin ziyaretinde DEM Parti heyetinden yapılan açıklamada, "İnşallah barış gelir, huzur gelir, temennimiz o olur. Bu bayram o bayram olacak gibi. Hepimizi heyecanlandıran bir dönem. Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç, Öcalan'ın 27 Şubat'taki mesajı ve PKK'nın kongresini toplayıp örgütü feshedeceğini duyurması Türkiye açısından yepyeni bir barış ikliminin doğmasına yol açtı." ifadeleri kullanıldı.

MHP, Meclis'i İşaret Etti

DEM heyetinin MHP ziyaretinde ise MHP'den "Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacaktır" açıklaması yapıldı.

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