Yurtta Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın'ın iç kesimleri, Burdur, Bolu, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

7 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır:

Marmara Bölgesi

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir: 31°C, parçalı bulutlu

31°C, parçalı bulutlu Edirne: 34°C, parçalı ve az bulutlu

34°C, parçalı ve az bulutlu İstanbul: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Denizli: 37°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

37°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İzmir: 33°C, parçalı ve az bulutlu

33°C, parçalı ve az bulutlu Manisa: 37°C, parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Genel Durum: Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık Antalya: 33°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

33°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Hatay: 32°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara: 33°C, parçalı ve az bulutlu

33°C, parçalı ve az bulutlu Eskişehir: 35°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

35°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Konya: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu; iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu; iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu: 31°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

31°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Düzce: 32°C, parçalı bulutlu

32°C, parçalı bulutlu Sinop: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Amasya: 33°C, parçalı ve az bulutlu

33°C, parçalı ve az bulutlu Rize: 24°C, parçalı bulutlu

24°C, parçalı bulutlu Samsun: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Genel Durum: Az bulutlu; güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Az bulutlu; güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum: 24°C, parçalı ve az bulutlu

24°C, parçalı ve az bulutlu Kars: 22°C, parçalı ve az bulutlu

22°C, parçalı ve az bulutlu Malatya: 34°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi