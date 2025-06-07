İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonlarında Son Durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 230 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tutuklanan 114 kişiden 24'ü, "etkin pişmanlık" kapsamında ifade verdikten sonra tahliye edildi. Soruşturma kapsamında, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından işlem yapılıyor. Soruşturma sürecinde çok sayıda tanık ifadesi, HTS kayıtları ve MASAK raporları incelendi. Ayrıca, İBB ve iştirak şirketlerinin ihalelerinde usulsüzlük tespit edildi.

Soruşturmanın Seyri ve Operasyonlar

İlk operasyon 19 Mart'ta 100 şüpheliye yönelik gerçekleştirildi. Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu ile birlikte birçok yönetici ve iş insanı gözaltına alındı. Aynı günlerde, MASAK raporları doğrultusunda İmamoğlu İnşaat'a el konuldu. Şüpheliler arasında, evinde 40 milyon lira ile yakalanan Ali Nuhoğlu da bulunuyor.

Tanık Beyanları ve İddialar

Tanık ifadelerine göre, bazı iş insanları para vermeye zorlandı, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yapılarak suçtan elde edilen paralar aklandı ve para transferlerinde "gizli kasa" olarak adlandırılan sivil kişiler kullanıldı. Capacity AVM sahiplerinden 5 milyon avro rüşvet istendiği iddia edildi.

Tutuklama ve Tahliye Süreçleri

Savcılık, İmamoğlu ile birlikte 89 şüpheliyi çeşitli suçlardan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. 48 şüpheli tutuklanırken, 41 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında birçok şirkete el konuldu ve kayyum atandı.

Kapsamlı Operasyonlar ve Gözaltılar

26 Nisan'da 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi; 18'i tutuklandı.

53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi; 18'i tutuklandı. 20 Mayıs'ta Medya AŞ ve Kültür AŞ'de usulsüz ihalelerle ilgili 22 şüpheli gözaltına alındı; 13'ü tutuklandı.

Medya AŞ ve Kültür AŞ'de usulsüz ihalelerle ilgili 22 şüpheli gözaltına alındı; 13'ü tutuklandı. 22 Mayıs'ta İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. 23 Mayıs'ta İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığına yönelik operasyonda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 25'i tutuklandı.

İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığına yönelik operasyonda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 25'i tutuklandı. 31 Mayıs'ta eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas gözaltına alındı ve tutuklandı.

Etkin Pişmanlık Kapsamında Tahliyeler

"Etkin pişmanlık" kapsamında ifade veren 24 şüpheli, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bu kişiler arasında Ertan Yıldız, Ali Nuhoğlu, Ahmet Çiçek, Seyfi Beyaz gibi isimler yer aldı. Ayrıca, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas da ifade verdikten sonra tahliye edildi.

Tahliye Edilenlerin İfadeleri

Ali Nuhoğlu: Villaların devir sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde hareket ettiğini belirtti.

Villaların devir sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde hareket ettiğini belirtti. Ahmet Çiçek: Reklam mecralarının fiyatlarının Murat Ongun tarafından belirlendiğini ve usulsüz iş alımları yapıldığını söyledi.

Reklam mecralarının fiyatlarının Murat Ongun tarafından belirlendiğini ve usulsüz iş alımları yapıldığını söyledi. Seyfi Beyaz: Sürekli para istenmesi nedeniyle bölgede iş yapmak istemediğini ifade etti.

Soruşturmanın Son Durumu

Soruşturma kapsamında toplamda 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı, çok sayıda şirket ve mal varlığına el konuldu, kayyum atamaları gerçekleştirildi. Soruşturma halen devam ediyor ve yeni gelişmeler oldukça kamuoyuna duyuruluyor.



