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Sosyal konutta nüfus kaydı sorunu KDK tavsiyesiyle çözüldü

Kilis'e yerleşen ve Batman nüfusuna kayıtlı olduğu için sosyal konut hakkı verilmeyen vatandaşa, KDK'nın tavsiyesiyle TOKİ ev tahsis etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 12:38, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 12:37
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Sosyal konutta nüfus kaydı sorunu KDK tavsiyesiyle çözüldü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yaşadığı köyün baraj altında kalması nedeniyle Kilis'e yerleşen ve nüfus kaydı Batman olduğu gerekçesiyle sosyal konut projesinden faydalanamayan bir kişinin başvurusunda TOKİ'ye tavsiye kararı verdi. Karar sonrası TOKİ, başvurucuya sosyal konut tahsis etti. 1996 yılında Batman'daki köy evinin baraj altında kalacak olması nedeniyle Kilis'ten ev verilen kişi, o tarihten bu yana ailesiyle birlikte Kilis'te yaşamaya başladı. Yaklaşık 11 yıldır kapıcılık yaparak geçimini sağlayan başvurucu, ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvurdu. TOKİ kurasında ev çıkan kişiye, bankaya para yatırmaya gittiğinde, "Batman nüfusuna kayıtlı olduğu" gerekçesiyle Kilis'teki TOKİ'den ev alamayacağı bildirildi.

Sosyal Konut Başvurusu ve KDK'nın Tavsiye Kararı

Uzun yıllardır Kilis'te ikamet ettiğini ve nüfusa kayıtlı olduğu ili değiştirme imkanının bulunmadığını belirten başvurucu, sosyal konut uygulamasından faydalanabilmek için KDK'ya başvurdu. Başvuru kapsamında görüş istenen TOKİ, sosyal konut projesine ilişkin başvuru ve satın alma taahhütnamesinde şartların yer aldığını, şartları taşımayanların kurada ev çıksa dahi bu haktan faydalanamayacağını bildirdi. KDK ise başvurunun kabulüne karar vererek, başvurucunun hak sahipliği işlemlerinin tamamlanması yönünde TOKİ'ye tavsiye kararı verdi. TOKİ, karara uyarak başvurucunun ev hakkından faydalandırıldığına dair KDK'ya bildirimde bulundu.

Kararın Gerekçesi ve Değerlendirmeler

KDK'nın kararında, TOKİ tarafından hayata geçirilen sosyal konut projelerinin "sosyal devlet ilkesinin bir gereği" olarak yürütüldüğü ve projelerin amacının piyasa koşullarında konut edinme imkanı bulunmayan alt gelir ve yoksul gruptaki kişilerin konut ihtiyacının karşılanması olduğu belirtildi. Projeden faydalanmak isteyenlerden "il nüfusuna kayıtlı olma ve ikamet şartları" istenmesinin, gerçekten Kilis'te yaşayıp buraya entegre olan başvuru sahiplerine imkan tanımayı hedeflediği aktarıldı. Bu kıstasların amaca uygun ve doğrudan ilişkili olduğu, keyfi ya da dolaylı ayrım riski taşımadığı ifade edildi.

  • Başvuru konusu olayda, başvurucunun Batman'daki köyünün baraj altında kalacak olması sebebiyle ailesiyle Kilis'e iskan ettirildiği ve uzun yıllardır bu ilde yaşadığı belirtildi.
  • "Başvuru için aranan şartların tamamını sağlayamamasının zorunluluk sebeplerinden kaynaklandığı" vurgulandı.
  • Başvurunun "hakkaniyete uygunluk yönünden değerlendirilmesi gerektiği" ifade edildi.
  • Olayın özel koşullarının göz önünde bulundurulması gerekliliğine dikkat çekildi.
  • "İdarenin katı kural uygulamalarını somut olayın özel şartlarına göre ölçülü hale getirmesi ve fiili mağduriyet yaratan teknik ayrımlar karşısında istisnai muamele geliştirmesi gerektiği" belirtildi.
  • Olayın özelliklerine göre ölçülü ve dengeli karar verilmesi, gerekirse olağan kural dışı istisnalar tanınmasının hakkaniyetin gereği olduğu kaydedildi.
  • "Somut olay özelinde TOKİ Başkanlığı tarafından üretilen sosyal konutlara başvuranın fiili imkansızlık sebebiyle hak sahipliği imkanını elde edemeyeceği dikkate alındığında idarenin işleminin hakkaniyete uygun olmadığı" sonucuna varıldı.


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