5 ayda havayolunu kullanan yolcu sayısı 85 milyonu aştı

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün, 2025 yılı mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 85 bin 368, dış hatlarda ise 82 bin 587 olduğunu belirten Uraoğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 215 bin 808'e ulaştığını aktardı.

Uraloğlu, mayısta iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 480 bin 582, dış hat yolcu trafiğinin ise 12 milyon 677 bin 712 olarak gerçekleştiğine değinerek, "Direkt transit yolcularla birlikte toplam 21 milyon 170 bin 171 yolcu seyahat etti. Geçen yılın aynı ayına göre, direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 3,7 arttı. İç hatlarda 72 bin 792 ton, dış hatlarda 365 bin 71 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 437 bin 863 tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

5 ayda 1,9 milyon yük trafiği

Ocak-mayıs dönemin ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 365 bin 145, dış hatlarda ise 318 bin 618 olduğuna işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Böylece uçak trafiği, üst geçişlerle 910 bin 988 olarak gerçekleşti. Üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 37 milyon 264 bin 358, dış hat yolcu trafiğinin 48 milyon 91 bin 649 olduğu bu dönemde, direkt transit yolcularla birlikte toplam 85 milyon 420 bin 438 yolcuya hizmet verildi. Bu dönemde havalimanları yük trafiği iç hatlarda 329 bin 668 ton, dış hatlarda 1 milyon 539 bin 714 olmak üzere, toplamda 1 milyon 869 bin 382 tona ulaştı."

İstanbul havalimanlarında trafik yoğun

Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda, mayısta uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 596, dış hatlarda 35 bin 960 olmak üzere toplamda 46 bin 556'ya ulaştığını aktardı. İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 500 bin 123, dış hatlarda 5 milyon 462 bin 411 olmak üzere toplamda 6 milyon 962 bin 534 yolcuya hizmet verildiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ocak-mayıs döneminde söz konusu havalimanında iç hatlarda 46 bin 257, dış hatlarda 166 bin 721 olmak üzere toplamda 212 bin 978 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 6 milyon 386 bin 510, dış hatlarda 25 milyon 511 bin 915 olmak üzere toplamda 31 milyon 898 bin 425 yolcu trafiği gerçekleşti. Uçak trafiği mayısta 2 bin 546, 5 aylık dönemde 10 bin 885 oldu."

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yolcu trafiği hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Mayısta yolcu trafiği iç hatlarda bir milyon 774 bin 271, dış hatlarda 2 milyon 174 bin 184 olmak üzere toplamda 3 milyon 948 bin 455 olarak gerçekleşti. Uçak trafiği ise iç hatlarda 9 bin 682, dış hatlarda 13 bin 82 olmak üzere toplamda 22 bin 764 oldu. Burada, 5 ayda iç hatlarda 43 bin 868, dış hatlarda 61 bin 410 olmak üzere toplamda 105 bin 278 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 7 milyon 757 bin 23, dış hatlarda 10 milyon 299 bin 302 olmak üzere toplamda 18 milyon 56 bin 325 yolcu trafiğine hizmet verildi."

Turizm merkezlerinde yoğunluk milyonları aştı

Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 5 ayda iç hatlarda 6 milyon 686 bin 715, dış hatlarda ise 9 milyon 647 bin 334 olmak üzere toplamda 16 milyon 334 bin 49'a ulaştığını duyurdu.

İç hatlarda 55 bin 89, dış hatlarda ise 64 bin 247 olmak üzere toplamda 119 bin 336 uçak trafiği gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"5 ayda İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 4 milyon 357 bin 154, Antalya Havalimanı'nda 9 milyon 565 bin 963, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 1 milyon 218 bin 131 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 918 bin 20 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 274 bin 781 yolcu trafiği gerçekleşti."