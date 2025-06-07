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TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?

TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurular yüzde 63 arttı. Çalışma hayatı, adalet ve çevre yönetimi en çok dile getirilen konular oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 13:09, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 13:06
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TBMM Dilekçe Komisyonunda En Çok Hangi Konular Şikayet Edildi?

TBMM Dilekçe Komisyonuna gelen başvurular arasında, KADES uygulamasının erkeklerin kullanımına da açılması ve aralıklı oruç beslenme programının ülke genelinde yaygınlaştırılması talepleri dikkat çekti. Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen komisyona, 28. Yasama Dönemi'nin başlangıcı olan 15 Mayıs 2023 ile 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında 19 bin 531 başvuru yapıldı. Başvuru sayısı, geçen döneme göre yüzde 63 oranında artarak 19 bin 531 oldu. En çok başvuru; çalışma hayatı ve emeklilik, adalet hizmetleri ve çevre yönetimiyle ilgili olurken, İstanbul, Ankara ve İzmir başvurularda başı çekti.

Başvuruların Dağılımı ve Artış Oranları

Komisyona gelen günlük ortalama dilekçe sayısı bir önceki Yasama Dönemi'ne göre yüzde 63 artışla 26 olarak gerçekleşti. Başvuruların ilk sırasında yaklaşık 4 bin 192 dilekçeyle "çalışma hayatı ve emeklilik" yer aldı. İkinci sırada 3 bin 80 başvuruyla adalet hizmetleriyle ilgili konular, üçüncü sırada ise 2 bin dilekçeyle çevre yönetimine ilişkin konular bulunuyor.

En Çok Başvuru Yapılan İller

  • İstanbul: 4 bin 272 başvuru
  • Ankara: 2 bin 211 dilekçe
  • İzmir: 1.134 dilekçe
  • Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Kayseri, Adana ve Mersin gibi büyükşehirler de en çok başvuru yapılan diğer iller arasında yer aldı.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı'nın Kararları

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği toplantılarda 9 bin 406 dilekçe hakkında karar verdi. Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesi ise devam ediyor.

Dikkat Çeken ve İlginç Talepler

  • Tütün ve tütün ürünleri kullanan kamu personelinin, kullanmayanlara göre daha uzun mesai yapması talebi
  • Gürültü yapan apartman sakinlerinin mahkeme veya icra yoluyla evlerinden tahliye edilmesi isteği
  • Aralıklı oruç beslenme programının ülke genelinde yaygınlaştırılması talebi
  • "Yunus parklarının kapatılarak yunusların denize bırakılması"
  • "Emeklilik sonrası eğitim seviyesini yükselten emeklilerin maaşlarının yeni duruma uyarlanması"
  • "Trafik cezalarının araçların bedeli üzerinden belirlenmesi"
  • "19 Kasım'ın Dünya Erkekler Günü olarak kutlanması"
  • "Kadınların zorunlu askerlik hizmeti yerine geçecek zorunlu kamu hizmetinde bulunmaları"
  • "Suçluların aile soy ağaçlarından çıkarılmaları"
  • "Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde 5 yıl süreyle piknik yapılması ve mangal yakılmasının yasaklanması"
  • "Senet düzenlemesinin kaldırılması"
  • "Vegan hükümlülerin beslenme taleplerinin idare tarafından karşılanması"
  • "KADES uygulamasının erkeklerin kullanımına da açılması"
  • "Suç mağdurlarına intikam hakkı tanınması"

Ayrıca bir vatandaş, kendisinin alkollü içeceklere erişiminin engellenmesini talep etti.


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