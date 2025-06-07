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Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramda yaşanan trafik kazalarını açıkladı. 7 kişi hayatını kaybederken, hız ihlali yapanlara işlem uygulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 13:39, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 13:40
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Bayramda Trafik Kazalarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Türkiye genelinde 692 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 1.128 kişi yaralandı. Otoyolları 2 milyonun üzerinde araç kullanırken, hız sınırını aşan 12 bin 407 araca işlem yapıldı. Yerlikaya, denetimlerin ceza için değil, can kaybını önlemek için yapıldığını vurgulayarak, "Bayram sevincimize hüzün karışmasın" dedi.

Trafik Kazalarının Bilançosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın birinci gününde ülke genelinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

  • 692 trafik kazası meydana geldi.
  • 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
  • 1.128 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, bayram süresince Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için görev başında olduğunu vurguladı.

Hız İhlalleri ve Denetimler

  • Otoyolları 2 milyon 232 bin 715 araç kullandı.
  • 12 bin 407 araca hız ihlali nedeniyle işlem uygulandı.
  • Bu sayı toplam araçların yüzde 0,56'sına denk geliyor.

Yerlikaya, "Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin Amacı ve Çağrı

Yerlikaya ayrıca, hız ihlali yapan sürücülerin de kurallara uyan çoğunluğa katılacağına inandığını belirtti. Denetimlerin amacının ceza kesmek değil, kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Yerlikaya, vatandaşlara "Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın" çağrısında bulundu.


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