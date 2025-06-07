LGS için geri sayım başladı!
8. sınıf öğrencileri için LGS sınavı yaklaşıyor! 15 Haziran'daki sınavın oturum saatleri, soru sayısı ve sonuç açıklanma tarihi belli oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 15:38, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 15:41
8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda, öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru yöneltilecek.
Sonuçlar ise 11 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek.
LGS, hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok okul ve salonda uygulanacak. Sınavın ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak ve yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar açıklanacak.
LGS Sınavı Detayları
- Sınav Tarihi: 15 Haziran
- Oturumlar: 2 oturum
- Sözel Oturum: Saat 09.30'da başlayacak, 50 soru, 75 dakika süre
- Sayısal Oturum: Saat 11.30'da başlayacak, 40 soru, 80 dakika süre
- Sınav Yerleri: Yurt içinde 3.938 okul ve 62.693 salon; yurt dışında 13 okul ve 37 salon
Sınav Sonuçları ve Tercih Süreci
- Sonuçların Açıklanma Tarihi: 11 Temmuz
- Tercih Dönemi: 14-24 Temmuz
- Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanlar: 4 Ağustos'ta ilan edilecek
Önemli Noktalar
- Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak.
- Tercih işlemleri belirtilen tarihler arasında yapılmalı.
- Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ayrıca ilan edilecek.