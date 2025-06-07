TDV'ye Gazze için 60 bin bağış

Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl da Gazze için kurbanlarını Mısır'da kesiyor.

Dört bölgede, Türkiye'den 60 bin bağışçının yer aldığı 6 bin 50 adet kurban kesilecek. TDV Hayri Hizmetler Müdür Yardımcısı Mahmut Temelli, "Filistin başlığı altındaki kurbanların yüzde 85'i Mısır'da kesilecek. Hurgada 2 bin, Seferce 2 bin, Ebu Sümbül bin 750 ve Kahire'de 300 kurban kesilecek. Etler burada işlendikten sonra peyderpey Gazzeli mağdur insanlara ulaştırılacak" dedi.

İsrail'in 1,5 yıldır uyguladığı ambargo nedeniyle insani yardımın ulaşmadığı Gazze'ye, Mısır üzerinden yardım eli uzatılıyor.

Yenişafak'tan Mehmet Güney'in haberine göre; Diyanet Vakfı tarafından bu yıl Gazze için Mısır ve Lübnan'da toplam 7 bin 450 kurban kesilecek. Toplamda 60 bin hisse bulunuyor. Kesilen kurbanlar arasında en çok kesim yapılan yer ise Mısır.

Kurban Kesim Bölgeleri ve Sayıları

Hurgada: 2 bin kurban

2 bin kurban Seferce: 2 bin kurban

2 bin kurban Ebu Sümbül: Bin 750 kurban

Bin 750 kurban Kahire: 300 kurban

Bayramın birinci günü itibariyle kesimler başladı ve üçüncü güne kadar devam edecek. Kurbanlar kesildikten sonra bağışçılara video gönderiliyor.

Soğuk Zincir ile Nakil ve Dağıtım

Etlerin kesilmesinin ardından Gazzelilere ulaşım süreci şöyle işliyor: Kesimhanelerde soğuk zincir sistemi olan tırlar, parçalanan etleri soğuk hava depolarına taşıyor. Etler burada işlendikten sonra peyderpey Gazzeli mağdur insanlara, sınır kapısının açılmasıyla birlikte ulaştırılıyor.

Kurban Etlerinin Saklanması ve Geçmiş Yıl Deneyimi

Olası bozulma durumuna karşı B planı oluşturuldu. Kurbanların bozulma riskine karşı konserveye çevrilerek 2 yıl ömrünün uzatılması planlanıyor. Geçtiğimiz yıl 5 bin 200 kurban kesildi ve hepsi Filistinli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kapıların açılmasıyla birlikte bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaşması hedefleniyor.

Yerel Partnerlerle İş Birliği ve Kesimhane Sistemi

Kurbanlık hayvanlar yerel partnerlerden tedarik edilip kesimhanelere getiriliyor. Türkiye'den Mısır'a 30 kişilik bir ekip ile gidildi ve dört bölgeye ekipler ulaştı. En öncelikli hassasiyet, kurbanların İslami usullere uygun olarak kesilmesi. Herhangi bir uygunsuzlukta, kurbanın yerine başka bir kurban kesiliyor. Her kesimhanede veteriner bulunuyor; hayvanların yaşı, sağlığı ve kesime uygunluğu kontrol ediliyor. Ekipler, etlerin ayıklanmasından tırlara yerleştirilmesine kadar her aşamada yerel partnerlerle birlikte çalışıyor.



