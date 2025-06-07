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Ankara'da hasarlı kaza sonrası yumruklu kavga

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan tartışma, şiddete dönüştü. Taksi şoförü ve oğlu, diğer sürücüyü ailesinin gözü önünde darp etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganlar gözaltına alındı. Adli süreç başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 15:50, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 15:53
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Ankara'da hasarlı kaza sonrası yumruklu kavga

Ankara'da yaşanan hasarlı trafik kazası sonrasında, taksi şoförü M.Y.B. ve oğlu İ.B., diğer araç sürücüsü B.U.'yu, eşi ve çocuklarının yanında darbetti. Olay, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Kazanın ardından çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü.

Olayın Gelişimi

  • M.Y.B. yönetimindeki taksi ile B.U.'nun kullandığı otomobil çarpıştı.
  • Kazadan sonra sürücüler arasında tartışma çıktı.
  • Taksi şoförü ve oğlu, B.U.'ya yumruk attı.
  • B.U., eşi ve çocuklarının yanında darbedildi ve yaralandı.
  • B.U.'nun eşi, olayı cep telefonuyla kayda aldı ve tepki gösterdi.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

  • İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • B.U., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
  • Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adli Süreç

  • Taksi sürücüsü M.Y.B. ve oğlu İ.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.
  • Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine olayla ilgili adli işlem başlatıldı.


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