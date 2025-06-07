Ankara'da hasarlı kaza sonrası yumruklu kavga

Ankara'da yaşanan hasarlı trafik kazası sonrasında, taksi şoförü M.Y.B. ve oğlu İ.B., diğer araç sürücüsü B.U.'yu, eşi ve çocuklarının yanında darbetti. Olay, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Kazanın ardından çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü.

Olayın Gelişimi

M.Y.B. yönetimindeki taksi ile B.U. 'nun kullandığı otomobil çarpıştı.

yönetimindeki taksi ile 'nun kullandığı otomobil çarpıştı. Kazadan sonra sürücüler arasında tartışma çıktı.

Taksi şoförü ve oğlu, B.U. 'ya yumruk attı.

'ya yumruk attı. B.U. , eşi ve çocuklarının yanında darbedildi ve yaralandı.

, eşi ve çocuklarının yanında darbedildi ve yaralandı. B.U.'nun eşi, olayı cep telefonuyla kayda aldı ve tepki gösterdi.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

B.U. , sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adli Süreç

Taksi sürücüsü M.Y.B. ve oğlu İ.B. , polis ekiplerince gözaltına alındı.

ve oğlu , polis ekiplerince gözaltına alındı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine olayla ilgili adli işlem başlatıldı.



