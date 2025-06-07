Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamp yaptıktan sonra kaybolan bir öğretmen, yaklaşık 30 saatlik arama çalışmasının ardından sağ olarak bulundu. Olay, geçtiğimiz Kasım ayında görevinden istifa eden Edebiyat öğretmeni Barbaros Yılmaz'ın (44), ailesinin yaşadığı Bulak köyünde ormanlık alanda kamp yapmaya başlamasıyla başladı.

Yılmaz ile irtibat kuramayan babası, oğlunun kamp yaptığı alana giderek çadırda telefon ve diğer malzemeleri buldu. Oğluna ulaşamayan baba, endişelenerek jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

2 jandarma asayiş timi

1 komando timi

1 jasat ekibi

3 orman işletme personeli

1 AFAD ekibi

Gönüllülerden oluşan toplam 54 personel

Kayıp Öğretmenin Bulunması

Yaklaşık 30 saatlik arama çalışmasının ardından kayıp öğretmen Barbaros Yılmaz, iz takip köpeği sayesinde ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Yapılan sağlık kontrollerinde, Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.



