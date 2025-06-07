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Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?

Kurban Bayramı'nın ilk gününde otoyollarda 2 milyondan fazla araç hareket etti. 12 bin 407 araca hız cezası kesildi, trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti. Bakan Yerlikaya, denetimlerin can kaybını önlemek için sürdüğünü vurguladı. Sürücülere kurallara uymaları çağrısı yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 16:16, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 16:18
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Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç araca radar cezası uygulandı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki günde 35 bin 682 araca hız ve radar işlemi yapıldığını açıkladı. Bayram tatilinin başladığı arefe gününden bu yana hız ve radar işlemi yapılan araçlara ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, arefe gününde 23 bin 275 araca hız ve radar işlemi uygulandığı belirtildi.

Yerlikaya, paylaşımında şunları söyledi:

''Kurban Bayramı'nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.128 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kurban Bayramı'nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Kurban Bayramı'nın 1. gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre;

Kurban Bayramı'nın 1. Günü Trafik Verileri

  • 692 trafik kazası meydana geldi.
  • Kazalarda 7 vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.
  • 1.128 vatandaş yaralandı.
  • 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı.
  • 12 bin 407 araca hız ve radar işlemi yapıldı.

Trafik Kurallarına Uyan Sürücülere Teşekkür

Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan %99,44 oranındaki sürücülere ayrı ayrı teşekkür edildi. Diğer %0,56'lık kısmın ise daha dikkatli davranacağına inanılıyor. Denetlemelerin amacı işlem yapmak değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmektir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.


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