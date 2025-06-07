Türk edebiyatının "Mona Roza"sı vefat etti

Şair Sezai Karakoç'un adına "Mona Roza" şiirini yazdığı Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Muazzez Akkaya Giray, İstanbul'daki evinde hayata gözlerini yumdu. Türk edebiyatının önemli isimlerinden biriyle anılan Giray'ın vefatı, edebiyat dünyasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Muazzez Akkaya Giray'ın Hayatı

1930 yılında Sakarya'nın Geyve ilçesinde dünyaya geldi.

yılında Sakarya'nın Geyve ilçesinde dünyaya geldi. 1948 yılında Kandilli Kız Lisesi'ni yatılı olarak bitirdi.

yılında Kandilli Kız Lisesi'ni yatılı olarak bitirdi. 1949 yılında Ankara'da Mülkiye Mektebi'nin Maliye Bölümüne girdi.

yılında Ankara'da Mülkiye Mektebi'nin Maliye Bölümüne girdi. Bu okulda, Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta okudu.

ve ile aynı sınıfta okudu. Mülkiye Mektebi ile fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954 'te mezun oldu.

'te mezun oldu. Hazine avukatı olarak görev yaptı.

Cenaze Töreni

Muazzez Akkaya Giray'ın naaşı, 9 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.



