Paketli gıdalardaki gizli tehlike: Yaşlanma hızlanıyor

Bilim insanları, içeriğinde rafine şeker bulunan gıda ürünlerinin hücrelere zarar vererek kronik inflamasyona yol açtığını belirtti. Özellikle paketli gıdalarda bulunan rafine şekerin, hücre hasarına neden olup biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığı açıklandı.

Kronik inflamasyonun, obezite, diyabet, karaciğer ve kalp hastalıklarını tetiklemesinin yanı sıra, çeşitli kanser türlerinin riskini de artırabileceği bildirildi. Son araştırmalar, işlenmiş gıdaların bir Amerikalının günlük kalori alımının yüzde 60'ını oluşturduğunu ortaya koydu. Şekerli içecekler, paketli ekmekler, meyveli yoğurtlar, kahvaltılık gevrekler ve işlenmiş etler gibi ürünlerin biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığı tespit edildi.

Rafine Şekerin Zararları

Hücrelere zarar vererek kronik inflamasyona yol açar.

yol açar. Biyolojik yaşlanmayı hızlandırır.

Obezite, diyabet, karaciğer ve kalp hastalıklarını tetikleyebilir.

Çeşitli kanser türlerinin riskini artırabilir.

İşlenmiş Gıdaların Günlük Tüketimi

Amerikalıların günlük kalori alımının %60'ı işlenmiş gıdalardan gelmektedir.

işlenmiş gıdalardan gelmektedir. Şekerli içecekler, paketli ekmekler, meyveli yoğurtlar, kahvaltılık gevrekler ve işlenmiş etler biyolojik yaşlanmayı hızlandırmaktadır.

Uzman Görüşü

Beslenme epidemiyoloğu Marialaura Bonaccio, rafine şeker içeren gıdaların besleyici açıdan yetersiz olduklarını ve aynı zamanda şeker, tuz ile doymuş yağlar açısından zengin olduklarını belirtti. Bonaccio, "İşlenmiş gıdalar, uzun vadede vücut için toksik maddelerin taşıyıcıları haline gelirler, bu nedenle düzenli tüketimleri oldukça tehlikelidir" dedi.



