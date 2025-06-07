İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 814 kişi yaralandı!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, bayramda kurban kesimi sırasında 814 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 18:05, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 18:06
İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışırken yaralanan 814 kişi olduğunu açıkladı.
Bayram süresince yaşanan bu tür kazalar, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.
Kurban Kesimi Sırasında Yaşanan Kazalar
- 814 kişi kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurdu.
- 70 vatandaş ise trafik kazaları nedeniyle hastanelere başvurdu.
Uyarı ve Dilekler
Emre Güner, yaptığı açıklamada, "Bayramın ikinci gününde tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Kurban kesimi sırasında yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.