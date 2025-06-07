Kurban Bayramı arifesinde cezaevinden kaçtı bir gün sonra yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Arife günü cezaevinden firar eden Poyraz Gülfidan'ın yakalanmasına yönelik motosikletli polis timleri tarafından çalışma başlatıldı.

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