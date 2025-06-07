Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, dün gece evinde elektrik akımına kapılan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Telefon Görüşmesinin Detayları

Recep Tayyip Erdoğan , Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

, Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Ferdi Zeyrek için iyi dilekler paylaşıldı.

Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumu

Ferdi Zeyrek, evinde yaşanan elektrik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri, Zeyrek'in durumunu yakından takip ediyor ve gerekli tüm müdahaleler yapılıyor.