Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferdi Zeyrek'in yaşadığı talihsiz kazanın ardından CHP lideri Özgür Özel'i arayarak destek mesajı verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 19:25, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 20:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, dün gece evinde elektrik akımına kapılan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dilekleri iletildi.
Telefon Görüşmesinin Detayları
- Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
- Görüşmede, Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi alındı.
- Yoğun bakımda tedavisi süren Ferdi Zeyrek için iyi dilekler paylaşıldı.
Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumu
Ferdi Zeyrek, evinde yaşanan elektrik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri, Zeyrek'in durumunu yakından takip ediyor ve gerekli tüm müdahaleler yapılıyor.Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?