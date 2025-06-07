Caddede başından vuruldu, hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, bölgede büyük üzüntüye yol açtı. Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurulan Fuat İ., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fuat İ., hayatını kaybetti. Saldırganın olay yerinden kaçmasının ardından polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı ve olayla ilgili detaylı inceleme yürütülüyor.

Olayın Detayları

Fuat İ. , başından vurularak ağır yaralandı.

, başından vurularak ağır yaralandı. Saldırgan, olay yerinden hızla kaçtı.

Sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fuat İ., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Olay yerinde yapılan incelemede bir tabanca bulundu ve emniyete götürüldü.

Fuat İ.'nin bölgede bulunan silahla öldürülüp öldürülmediği yapılacak inceleme sonucunda netlik kazanacak.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve polis ekipleri şüpheliyi bulmak için her yerde arama çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir.



