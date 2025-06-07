Dilek İmamoğlu'ndan Emine Erdoğan'a mektup

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ndeki kadın tutukluların ailelerinden uzak cezaevlerine sevk edilmesine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a önemli bir çağrıda bulundu.

Dilek İmamoğlu, bu uygulamanın yalnızca kadın tutukluları değil, geride kalan aile bireylerini de derinden etkilediğini vurguladı. Özellikle çocukların annelerinden ayrı kalmasının, onların ruhsal gelişimlerinde onarılması güç izler bıraktığını belirtti. Aile bütünlüğünün korunmasının hukuk devleti olmanın temel gereklerinden biri olduğunu ifade eden İmamoğlu, bu konuda insani bir çözüm geliştirilmesini talep etti.

İnsani Çözüm Çağrısı

Dilek İmamoğlu , kadın tutukluların ailelerinden koparılmaması için ilgili kurumlarla istişare edilerek çözüm bulunmasını istedi.

, kadın tutukluların ailelerinden koparılmaması için ilgili kurumlarla istişare edilerek çözüm bulunmasını istedi. Bu çağrının siyaset üstü ve vicdani bir çağrı olarak değerlendirilmesini rica etti.

olarak değerlendirilmesini rica etti. 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesine dikkat çekerek, annelik gibi kutsal bir sorumluluğun sekteye uğratılmasının toplum vicdanını yaraladığını belirtti.

ilan edilmesine dikkat çekerek, annelik gibi kutsal bir sorumluluğun sekteye uğratılmasının toplum vicdanını yaraladığını belirtti. Çocukların annelerinden ayrı kalmasının, onların ruhsal gelişiminde onarılması güç izler bıraktığını vurguladı.

Aile bütünlüğünün korunmasının ve kadınların, çocukların haklarının gözetilmesinin önemine değindi.

Dilek İmamoğlu'nun Mesajı

"Sayın Emine Erdoğan hanımefendi, bir anne ve toplum vicdanının sesi olma sorumluluğunu yüreğinde hisseden bir kadın olarak bu mektubu size yazıyorum. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan kadınlar, İstanbul dışındaki cezaevlerine sevk edilmeleri nedeniyle çocuklarından ve ailelerinden koparılmış durumdalar. Bu uygulama, yalnızca bu kadınların değil, geride kalan aile bireylerinin de hayatını derinden etkilemektedir. 'Aile Yılı' ilan edilen 2025 yılında, annelik gibi kutsal bir sorumluluğun bu denli ağır şekilde sekteye uğratılması, toplum vicdanını da derinden yaralamaktadır. Günahsız çocuklar annelerinden ayrı düşmekte, bu ayrılık onların ruhsal gelişimlerinde onarılması güç izler bırakmaktadır. Aile bütünlüğünün korunması, hukuk devleti olmanın en temel gereklerinden biridir. Bu tür uygulamalar, evrensel insan hakları ve çocuk hakları bakımından ciddi bir sorgulama gerektirmektedir. Kadınların ve çocukların korunması adına gösterdiğiniz duyarlılığı biliyorum. Sizden ricam; bu meselenin insani yönüyle ele alınması, ilgili kurumlarla istişare edilerek kadın tutukluların ailelerinden koparılmamaları yönünde bir çözüm geliştirilmesidir. Bu çağrımın siyaset üstü, vicdani bir çağrı olarak değerlendirilmesini istirham ediyorum. Desteğinizin bu konuda binlerce insana umut olacağına inanıyor, mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor; sağlık ve esenlikler diliyorum.

Saygılarımla,

Dilek Kaya İmamoğlu."



