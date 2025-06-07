Sokakta oynayan çocuğa pitbull saldırdı

İstanbul Ataşehir'de yaşanan üzücü bir olayda, pitbull cinsi bir köpek sokakta arkadaşıyla oynayan bir çocuğa saldırdı. Olay sırasında çocuk, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Saldırı anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olayın Detayları

Ataşehir'de sokakta oynayan iki çocuğun yanına gelen pitbull cinsi köpek, çocuklardan birini kovalamaya başladı.

sokakta oynayan iki çocuğun yanına gelen pitbull cinsi köpek, çocuklardan birini kovalamaya başladı. Köpeğin saldırısı sonucu çocuk yere düştü ve kaçmaya çalışırken tekrar yere düştü.

Apartmandan elinde çöp poşetiyle çıkan bir vatandaş, çöp poşetini köpeğe atarak saldırıyı engellemeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Saldırıya maruz kalan çocuk, başka vatandaşların araya girmesiyle kurtarıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Yaşanan bu anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların çocuğu kurtarmak için gösterdiği çaba açıkça görülüyor.



