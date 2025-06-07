Akrabalar arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga sonucunda 5 kişi yaralandı.

Olay, Kırsal Dinçer Mahallesi'nde, ev yapma meselesi nedeniyle yaşanan tartışmanın büyümesiyle meydana geldi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte, taraflar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralananlar ve Müdahale

Mehmet K. (31)

Abdülhalim K. (57)

Salih K. (26)

Nuri K. (62)

Bilal K. (24)

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise mahallede güvenlik önlemi aldı ve olayın büyümesini engelledi.



