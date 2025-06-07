Akrabalar arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında ev yapma nedeniyle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralanırken, jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 21:01, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 21:02
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga sonucunda 5 kişi yaralandı.
Olay, Kırsal Dinçer Mahallesi'nde, ev yapma meselesi nedeniyle yaşanan tartışmanın büyümesiyle meydana geldi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte, taraflar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralananlar ve Müdahale
- Mehmet K. (31)
- Abdülhalim K. (57)
- Salih K. (26)
- Nuri K. (62)
- Bilal K. (24)
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise mahallede güvenlik önlemi aldı ve olayın büyümesini engelledi.