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'Şikayet edenler, delilleri, belgeleri mahkemeye götürenler CHP'li'

Yalova'daki bayramlaşma programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, AK Parti'nin adalet ve hizmet anlayışını vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında CHP'nin tutumunu eleştirerek, hukukun üstünlüğüne dikkat çekti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Haziran 2025 21:08, Son Güncelleme : 07 Haziran 2025 21:12
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'Şikayet edenler, delilleri, belgeleri mahkemeye götürenler CHP'li'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, hizmet ve eserleri, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek birer basamak olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin güçlenmesinin, zalim düzenin bir parçası olması için değil, daha adil bir dünyaya öncülük etmesi amacıyla bu hizmetlerin vatandaşlara sunulması ve bu eserlerin kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizde AK Parti teşkilatlarının bu inanç ve gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bayramlaşma Programı ve Katılımcılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından Uygulama Oteli'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programa ayrıca Yalova Milletvekili Mehila Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü ve İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel de iştirak etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Soruşturması Hakkında Açıklamalar

Büyükgümüş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yürütülen soruşturmayı şu şekilde değerlendirdi:

  • "Burada suçlu ve suç iddiasında bulunanlar, şikayet edenler, delilleri, belgeleri mahkemeye götürenler CHP'li."
  • "Bununla ilgili paylaşımları, bilgileri mahkemeyle paylaşan CHP'li."
  • "Bunlar ortaya konulmuşken istenen ne, 'bu soruşturulmasın, araştırılmasın.'"
  • "Apaçık bir şekilde bu, ben hukukun üstündeyim demek."
  • "Yani bir suç olabilir. Herkesle ilgili bu araştırılır ama bunlar yaptığında araştırılmaz."
  • "Biz her zaman kendini hukukun üstünde görenlere karşı ne dedik? Hukukun üstünlüğü dedik."
  • "Türkiye'nin önümüzdeki dönem bir ahtapot gibi siyaseti, demokrasiyi ve her şeyden önce kendi partilerini sarmalayan ve yok etme girişiminde bulunan bu ahtapot şebekeyle Türkiye'nin inşallah bu araştırmayla, soruşturmayla ilgisinin kalmayacağını görüyoruz."
  • "Daha birkaç sene önce yere göğe koyamadıkları genel başkanları, demokrat dede dedikleri Sayın Kılıçdaroğlu'na yaptıkları ortada."
  • "O yüzden AK Parti olarak bir ve beraber, birbirimize daha kenetlenmiş bir şekilde bu hizmet yolculuğunu, bu hizmet seferberliğini devam ettirmemiz lazım."
  • "Aksi halde böyle yönetme iddiasında oldukları birkaç belediyede ortaya koydukları performans hiç hayra alamet değil. Orada yaptıkları maalesef milletimize umut olacak, gelecek vadedecek durumda değil."


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